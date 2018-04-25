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Санкции США могут стоить банкам более 5% годовой прибыли
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Санкции США могут стоить банкам более 5% годовой прибыли 

Ведомости 34 минуты назад
Фото: Ведомости
Волатильность на рынках, спровоцированная санкциями США, может стоить российским банкам 80–100 млрд руб. Такую оценку дал президент Сбербанка Герман Греф: большая часть придется на переоценку капитала, остальное — на финансовый результат. Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал самого Сбербанка, признал Греф, но цифры не назвал.
Речь идет о переоценке ценных бумаг на балансах банков, объяснил «Ведомостям» главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Часть ценных бумаг находится в портфеле «для продажи», их переоценка может уменьшить капитал банка, часть — в портфеле «бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости», их переоценка может сократить прибыль.
Оценка потерь в 80–100 млрд руб. соответствует примерно 5,3–6,6% от ожидаемой Центробанком прибыли банков по итогам этого года (1,5 трлн руб.). Это небольшие потери для сектора, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов: «Чистая прибыль Сбербанка по итогам этого года составит около 850 млрд руб., а сектор в целом заработает минимум 1,5 трлн руб. Для сектора потери в пределах 5% не являются проблемой».
Влияние курса должно быть менее заметно, чем переоценка бумаг, полагает аналитик Fitch Александр Данилов.
Неопределенность сохраняется и трудно прогнозировать, как рынки поведут себя дальше, говорит Данилов. В случае значительного ухудшения ситуации может вмешаться ЦБ, замечает он. Так регулятор уже делал: в конце 2008 г. он разрешил банкам не проводить переоценку ценных бумаг после обвала фондового рынка. А в 2014 г. ЦБ установил для банков льготный курс для расчета нормативов. В ответ на вопросы «Ведомостей» топ-менеджеры крупных банков уверяли, что пока банкам поддержка ЦБ не требуется.
«Общий негативный эффект оценить сложно, но оценки Сбербанка реалистичны», — говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, Совкомбанк не вкладывался в акции и не имел открытой валютной позиции, а по облигациям «потерь нет, есть изменения котировок, но это не так важно, поскольку в итоге любая облигация возвращает номинал».
Правда, Совкомбанк и Московский кредитный банк вложили в компании, попавшие под новые санкции, 1–1,5% активов, говорится в обзоре Fitch. Сбербанк сообщал, что его риск на санкционные компании — 2,5% активов. Банки способны абсорбировать убытки от этих кредитов и облигаций, уверены аналитики Fitch.
Компании из списка SDN полностью исполняют перед Совкомбанком свои обязательства, говорит Хотимский: «Мы следим за ситуацией, в случае необходимости будем досоздавать резервы или проводить переоценку ценных бумаг». На риск по компаниям из списка SDN приходится около 1% от активов, уточнил он: банк способен абсорбировать потенциальные убытки за счет регулярных доходов в течение нескольких недель.
Представитель Райффайзенбанка лишь сообщил, что его бизнес-модель адаптирована к внешним шокам. Другие банки на запросы не ответили.
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