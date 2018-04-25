Кредитование встало в POSы

Рынок POS-кредитования стал зеркалом потребительских пристрастий россиян. Как следует из аналитики банков, специализирующихся на целевых кредитах, их клиентов сейчас интересуют не только телевизоры и шубы, но также путешествия и фитнес.

POS-кредитное пространство

В 2018 году рынок потребительского кредитования продолжит развиваться и продемонстрирует положительную динамику на уровне от 12% до 20%. Драйвером роста станет оживление потребительского спроса и желание россиян больше тратить, а не сберегать.

«В этом году ключевыми факторами, которые окажут влияние на развитие POS-кредитования, станут реализация отложенного спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе за счет кредитных средств, активное развитие направления онлайн-кредитования, которое привлечет аудиторию молодых и продвинутых клиентов, а также дальнейшее снижение процентных ставок. Устойчивый тренд на снижение ключевой ставки ЦБ позволит банкам удешевить фондирование и осуществлять кредитование по более низким ставкам, что поспособствует дальнейшему росту спроса на кредиты уже в первом полугодии 2018 года», — рассказали в пресс-службе банка «Русский Стандарт».

Продуктовый виджет

Такой же прогноз озвучивают и в банке «Ренессанс Кредит» . «В целом общерыночные объемы продаж POS-кредитов росли в 2016-м и 2017-м на 20% в год. В 2018-м данный тренд продолжится, но, вероятно, с некоторым замедлением», — отмечает старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев . В МТС Банке сообщили, что за I квартал 2018 года к I кварталу 2017 года спрос на POS-кредиты вырос на 14%. «Стоит отметить, что ряд игроков сокращает объем выдач классических POS-кредитов, делая акцент на предложениях по картам рассрочки. При усилении данной тенденции номинально рынок POS-кредитования от роста перейдет к сокращению при реальном росте объемов выдач кредитов в торговых точках», — говорит начальник управления розничных продуктов ПАО «МТС-Банк» Евгений Шитиков.

«По мере снижения ставок и относительной стабилизации доходов населения рынок POS-кредитования демонстрирует положительную динамику. В течение года дополнительный рост данного сегмента может быть простимулирован за счет всплесков потребительской активности в периоды повышенных инфляционных ожиданий (на фоне дополнительных пакетов санкций и волатильности курсов валют). У потребителей в такие периоды проявляется эмоциональное стремление купить по фиксированной цене уже сейчас, не дожидаясь возможного скачка цен в будущем», — поясняет управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев

Готовь шубу осенью, а телевизор зимой

По данным банка «Русский Стандарт», средняя сумма целевого кредита в 2017 году составила около 36,3 тыс. рублей, рост данного показателя по сравнению с 2016 годом составил 8%.

Топ-5 самых популярных в 2017 году товаров, приобретаемых в кредит, по данным «Русского Стандарта», выглядит так:

· телевизор,

· туристические путевки и авиабилеты,

· шуба,

· мобильный телефон,

· холодильник.

В банке отмечают сезонный фактор: в разное время года россияне приобретают в кредит разные товары. Так, зимой клиенты чаще занимают на покупку телевизора, осенью — на шубу, весной и летом — на туристическую путевку.

По словам заместителя председателя правления ОТП Банка Александра Васильева, общая тенденция прошлого года — увеличение среднего чека при снижении ставок — сохранится и в 2018-м. Кроме того, в POS-кредитовании появляются новые сегменты, такие как образование и фитнес.

«Мы отмечаем появление таких новых товарных категорий, как кредиты на образование, занятия фитнесом, обустройство дома или дачи. При этом, когда мы ставим перед собой задачу роста POS-бизнеса, на первом месте у нас всегда доходность, а не масштабы. Одним из драйверов роста рынка также станут кредиты на товары, приобретенные в интернет-магазинах, — у этого рынка очень большой потенциал. Мы полагаем, что по итогам 2018 года выдачи в сфере электронной коммерции могут достичь 10% от общего объема выданных кредитов», — указал Александр Васильев

банке «Хоум Кредит» также отмечают, что, помимо бытовой электроники и мобильных устройств связи, являющихся традиционными лидерами продаж, в этом году людям стали интересны и другие товары. «Например, существенно выросли выдачи POS-кредитов на одежду, окна, двери, мебель, кухни, туристические услуги и услуги фитнес-клубов», — сказали в пресс-службе «Хоум Кредита».

Почта Банк в этом году собирается выдавать POS-кредиты даже на быстровозводимые дома.

«Мы долгое время фокусировались на сегментах бытовой техники, гаджетов, компьютеров и комплектующих, развиваем кредитование мебели и верхней одежды, в этом году начнем кредитовать такой продуктовый сегмент, как быстровозводимые дома», — сообщил руководитель службы целевого кредитования Почта Банка Андрей Павлов

«Планируем расти вместе с рынком»

В период с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года наиболее впечатляющую динамику по приросту портфеля POS-кредитов продемонстрировали Почта Банк, банк «Русский Стандарт» и МТС Банк.

Так, Почта Банк увеличил портфель с 17,1 млрд рублей на 1 марта 2017 года до 26,9 млрд рублей. В этом году банк планирует увеличить объем выдач товарных кредитов на 15% по сравнению с 2017-м. Рост портфеля должен составить порядка 10% по сравнению с 2017 годом, количество точек партнеров банк планирует нарастить примерно на 20%.

«В развитии партнерской сети мы делаем особый акцент на регионах присутствия, поэтому рост портфеля и продающей базы будет достигнут благодаря подключению крупных региональных и местных торговых организаций. Мы поступательно, шаг за шагом, двигаемся вперед и не ставим цели любой ценой занять первое место в данном канале. Мы стремимся, чтобы POS-канал не только позволял привлекать новых клиентов, но и стабильно приносил прибыль», — прокомментировал Андрей Павлов.

Значительно усилил свои позиции на рынке «Русский Стандарт». Портфель POS-кредитов банка вырос с 7,4 млрд рублей на 1 марта 2017 года до 13,5 млрд рублей на 1 марта 2018 года.

«Наша стратегия в POS такова: низкие риски — низкие ставки, — рассказали в пресс-службе банка, — в целом в прошлом году «Русский Стандарт» выдал на 70% POS-кредитов больше, чем в 2016 году. При этом банк придерживается консервативной политики в области кредитования. Благодаря технологии Risk-Based Pricing клиентам предлагается индивидуальная процентная ставка в соответствии с их рисковой категорией. Один из важных приоритетов банка в POS-кредитовании — предложение низкой ставки лучшим клиентам».

МТС Банк увеличил свой портфель за этот же период с 5 млрд до 11,6 млрд рублей. Банк планирует «существенный рост по итогам всего 2018 года за счет дальнейшего развития сотрудничества с розничной сетью МТС и увеличения количества новых партнеров».

«Ренессанс Кредит», который сейчас занимает третье место по объему выданных POS-кредитов (27,8 млрд рублей на 1 марта 2018 года), также планирует рост этого направления.

«Мы будем наращивать количество точек присутствия, привлекать к сотрудничеству новые компании — как федерального, так и локального уровня, а также поддерживать взаимовыгодные отношения с нашими текущими партнерами, увеличивать объемы выдач в сегментах, которые начали развивать недавно, — мебель, меховые изделия. Останется в фокусе и вопрос конфигурации продуктов: для нас важно, чтобы у клиентов была возможность оформлять кредиты на максимально привлекательных условиях», — поделился планами Сергей Васильев из «Ренессанс Кредита».

ОТП Банк планирует увеличить объем портфеля на 15%. «При отсутствии каких-либо серьезных негативных макроэкономических факторов рост портфеля POS-кредитов в 2018 году прогнозируется в пределах 15%, мы планируем расти вместе с рынком», — сказал Александр Васильев из ОТП Банка.

Лидер российского рынка POS-кредитования банк «Хоум Кредит» в этом году делает ставку на такой финансовый продукт, как рассрочка.

«Мы планируем устойчивый рост бизнеса банка по всем направлениям, включая POS-кредитование. Рост спроса на POS— кредиты во многом связан с улучшением экономики России и превалированием потребительских настроений. Кроме того, их востребованности способствует популярность рассрочек, позволяющих получить нужный товар сразу, а платить за него без переплаты равными платежами на протяжении нескольких месяцев. В портфеле кредитов на товары банка «Хоум Кредит» доля рассрочек составляет уже более 80%», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Банки — лидеры в сегменте POS-кредитования, по данным FRG Название банка

01.03.2018

01.03.2017

«Хоум Кредит»

63,3 млрд рублей

53,8 млрд рублей

ОТП Банк

33,7 млрд рублей

31,1 млрд рублей

«Ренессанс Кредит»

27,8 млрд рублей

25,3 млрд рублей

Почта Банк

26,9 млрд рублей

17,1 млрд рублей

19,4 млрд рублей

24,1 млрд рублей