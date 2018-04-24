Индийская энергетическая компания Tata Power откроет проектный офис на Камчатке

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Индийская энергетическая корпорация Tata Power открывает проектный офис на Камчатке для размещения своих специалистов, которые будут производить геологоразведку месторождения каменного угля. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов

"Есть обязательство с TataPower разведать запасы и поставить их на баланс. На прошлой неделе большая группа инженеров и геологов прилетала на Камчатку, делался облет месторождения, брали точки на бурение. На Камчатке открывается проектный офис компании для размещения геологов, уже компанию зарегистрировали, готовится заявка для подачи в территорию опережающего развития", — сказал Петухов.

Он отметил, что «бюджет на предварительную работу исчисляется десятками миллионов долларов», но не стал раскрывать точные цифры из-за соглашения о конфиденциальности, заключенного между компанией и агентством.

Согласно информации на сайте Минвостокразвития, Крутогоровское месторождение каменного угля, которое планирует осваивать TataPower, находится в Соболевском районе Камчатского края . Его открыли в 1934 году, разведку и подсчет запасов провели в 1951-1954 гг. Там выявили 11 угольных пластов, пригодных для промышленного освоения.

Проект по разработке месторождения будет включать добычу угля и перерабатывающий комплекс, а также склад для промежуточного хранения продукции, 75 км дороги, капитальный складской комплекс, пристань и перегрузочный комплекс для перевалки угля в океанские суда для последующего экспорта. При реализации инвестиционного проекта создадут более 1,5 тыс. рабочих мест.

"Инвестиции в проект должны составить около $560 млн Это крупнейший частный инвестпроект Индии за всю историю российско-индийских отношений", — говорится на сайте Минвостокразвития.

Об участниках сделки

Как указано на сайте Минвостокразвития, Tata Power Company Ltd является крупнейшей энергетической компанией в Индии. Работает во всех сегментах электроэнергетического сектора (тепловой, гидро-, солнечной и ветровой энергетике) и входит в одну из крупнейших промышленных групп Индии — холдинг Tata Group, который имеет представительства более чем в 120 странах. В состав холдинга также входят 114 компаний и филиалов в восьми секторах бизнеса. Годовая выручка холдинга составляет 108,78 млрд долларов, при этом 68% выручки приносит деятельность компании за пределами Индии.