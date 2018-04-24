Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже

* Цены сделок, процент от номинала

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