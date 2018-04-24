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Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии во вторник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 67,83 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,18%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,14 долл. и сопротивление — на 69,56 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,17% и торгуется на отметке 90,54 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизился на 1,00%, достигнув отметки 73,96 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 6,13 долл. за баррель.
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