Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 67,69 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,01%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,14 долл. и сопротивление — на 69,36 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,06% и торгуется на отметке 90,61 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 0,04%, достигнув отметки 73,89 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 6,20 долл. за баррель.