Ещё
Вице-президент «Роснефти» Елена Завалеева вошла в правление компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент «Роснефти» Елена Завалеева вошла в правление компании 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" принял решение включить в состав правления компании статс-секретаря — вице-президента Елену Завалееву сроком на три года. Завалеева приступит к работе в качестве члена правления с 25 апреля, говорится в материалах компании.
Всего в состав правления «Роснефти» входит 11 человек. Чье место займет Завалеева не уточняется.
Кроме того, совет директоров принял решение продлить на три года полномочия вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрея Шишкина в правлении компании.
"Роснефть" является лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорацией мира. Контрольным пакетом акций «Роснефти» владеет компания «Роснефтегаз».
ТАСС: последние новости
Мантуров: ситуация в промышленности после введения санкций США далека от критичной Порты Севморпути будут обеспечены наземной инфраструктурой ГЛОНАСС в 2018 году Песков назвал санкции США против "Русала" экономическим рейдерством
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны364
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией278
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна10
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение