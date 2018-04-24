Вице-президент «Роснефти» Елена Завалеева вошла в правление компании

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Совет директоров "Роснефти" принял решение включить в состав правления компании статс-секретаря — вице-президента Елену Завалееву сроком на три года. Завалеева приступит к работе в качестве члена правления с 25 апреля, говорится в материалах компании.

Всего в состав правления «Роснефти» входит 11 человек. Чье место займет Завалеева не уточняется.

Кроме того, совет директоров принял решение продлить на три года полномочия вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрея Шишкина в правлении компании.

"Роснефть" является лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорацией мира. Контрольным пакетом акций «Роснефти» владеет компания «Роснефтегаз».