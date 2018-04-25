Совет директоров «Роснефти» включил в состав правления вице-президента компании Завалееву

Совет директоров «Роснефти» принял решение включить в состав правления компании статс-секретаря — вице-президента компании Елену Завалееву , говорится в сообщении «Роснефти».

Также совдир продлил полномочия вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрея Шишкина в качестве члена правления на три года.

«Назначить с 25 апреля 2018 года членами правления НК «Роснефть» сроком на три года: Завалееву Елену Владимировну, статс-секретаря — вице-президента НК «Роснефть»; Шишкина Андрея Николаевича, вице-президента по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть»», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, доля участия Завалеевой в уставном капитале «Роснефти» составляет 0,000059%, Шишкина — 0,0036%.

При этом «Роснефть» указывает, что количественный состав правления составляет 11 человек.