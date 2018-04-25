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Совет директоров «Роснефти» включил в состав правления вице-президента компании Завалееву
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Совет директоров «Роснефти» включил в состав правления вице-президента компании Завалееву 

Rambler News Service 23 минуты назад
Совет директоров «Роснефти» принял решение включить в состав правления компании статс-секретаря — вице-президента компании Елену Завалееву, говорится в сообщении «Роснефти».
Также совдир продлил полномочия вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрея Шишкина в качестве члена правления на три года.
«Назначить с 25 апреля 2018 года членами правления НК «Роснефть» сроком на три года: Завалееву Елену Владимировну, статс-секретаря — вице-президента НК «Роснефть»; Шишкина Андрея Николаевича, вице-президента по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть»», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, доля участия Завалеевой в уставном капитале «Роснефти» составляет 0,000059%, Шишкина — 0,0036%.
При этом «Роснефть» указывает, что количественный состав правления составляет 11 человек.
В настоящее время в состав правления «Роснефти» входят: глава компании Игорь Сечин, вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин, первый вице-президент Эрик Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, вице-президент по внутреннему сервису Юрий Нарушевич, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, вице-президент — руководитель аппарата компании Юрий Курилин, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин и вице-президент Влада Русакова.
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