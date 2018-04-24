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Судан намерен увеличить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, до 500 тыс. — миннефти
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Судан намерен увеличить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, до 500 тыс. — миннефти 

Прайм 44 минуты назад
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Судан намерен увеличить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки — до 500 тысяч баррелей в день, сообщил РИА Новости советник министра нефти и газа Судана Абдельзахир Мохамед Абдельзахир.
Делегация из Судана во вторник в Москве представляла российским нефтекомпаниям блоки для разведки и добычи «черного золота». В ходе мероприятия интерес к сотрудничеству в Судане проявили "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть".
"У нас добыча упала. Сейчас она составляет 400 тысяч баррелей в сутки… Мы хотим увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но нам нужна помощь инвесторов, поэтому мы здесь представляем эти блоки", — сказал советник в кулуарах конференции «Инвестиционные возможности нефтегазовых месторождений в Судане».
Также Абдельзахир подчеркнул, что кооперация РФ со странами ОПЕК и не ОПЕК помогает восстановлению рынка нефти. «Цена на нефть сейчас подпрыгнула выше 70, и это из-за кооперации ОПЕК и РФ. Это хорошо для нас, потому что если цены на нефть пойдут вниз, никто не будет инвестировать в этот сектор», — сказал он.
По его ожиданиям, цена на нефть в конце 2018 года составит 80 долларов за баррель. При этом он считает «справедливой ценой» уровень в 120 долларов за баррель.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
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