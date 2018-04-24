Судан намерен увеличить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, до 500 тыс. — миннефти

МОСКВА , 24 апр /ПРАЙМ/. Судан намерен увеличить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки — до 500 тысяч баррелей в день, сообщил РИА Новости советник министра нефти и газа Судана Абдельзахир Мохамед Абдельзахир.

"Лукойл" и "Татнефть". Делегация из Судана во вторник в Москве представляла российским нефтекомпаниям блоки для разведки и добычи «черного золота». В ходе мероприятия интерес к сотрудничеству в Судане проявили "Роснефть"

"У нас добыча упала. Сейчас она составляет 400 тысяч баррелей в сутки… Мы хотим увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но нам нужна помощь инвесторов, поэтому мы здесь представляем эти блоки", — сказал советник в кулуарах конференции «Инвестиционные возможности нефтегазовых месторождений в Судане».

Также Абдельзахир подчеркнул, что кооперация РФ со странами ОПЕК и не ОПЕК помогает восстановлению рынка нефти. «Цена на нефть сейчас подпрыгнула выше 70, и это из-за кооперации ОПЕК и РФ. Это хорошо для нас, потому что если цены на нефть пойдут вниз, никто не будет инвестировать в этот сектор», — сказал он.

По его ожиданиям, цена на нефть в конце 2018 года составит 80 долларов за баррель. При этом он считает «справедливой ценой» уровень в 120 долларов за баррель.