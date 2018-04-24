«Роснефть», «Татнефть» и «Лукойл» заинтересованы в нефтегазовом сотрудничестве с Суданом

Делегация из Судана во вторник в Москве презентовала российским нефтекомпаниям блоки на месторождениях для разведки и добычи углеводородов. По итогам конференции, советник сообщил, что почувствовал интерес от всех компаний, которые задавали вопросы в ходе презентации. В их числе были «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть».

"Роснефть" проявила интерес. Мы обменялись контактами с их представителем, собираемся передать им материалы. Мы будем очень рады сотрудничеству. Это только начало", — сказал советник.

Представитель «Татнефти» во время конференции напомнил, что компания уже имеет опыт работы в Судане и желает расширить это сотрудничество.

"Готовы предложить суданской стороне рассмотреть возможность поставок (российских — ред.) минеральных удобрений, базовых масел, химреагентов, нефтепромыслового оборудования. Также мы готовы … помочь с обслуживанием нефтепромыслового оборудования. И, кроме того, предложить услуги инжиниринга и сервиса в поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений. Также готовы оказать образовательные услуги … по нефтяным специальностям", — сказал он.