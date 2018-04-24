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«Роснефть», «Татнефть» и «Лукойл» заинтересованы в нефтегазовом сотрудничестве с Суданом
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«Роснефть», «Татнефть» и «Лукойл» заинтересованы в нефтегазовом сотрудничестве с Суданом 

Прайм 58 минут назад
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. "Роснефть", "Татнефть" и "Лукойл" проявили интерес к нефтегазовому сотрудничеству с Суданом, сообщил РИА Новости советник министра нефти и газа Судана Абдельзахир Мохамед Абдельзахир.
Делегация из Судана во вторник в Москве презентовала российским нефтекомпаниям блоки на месторождениях для разведки и добычи углеводородов. По итогам конференции, советник сообщил, что почувствовал интерес от всех компаний, которые задавали вопросы в ходе презентации. В их числе были «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть».
"Роснефть" проявила интерес. Мы обменялись контактами с их представителем, собираемся передать им материалы. Мы будем очень рады сотрудничеству. Это только начало", — сказал советник.
Представитель «Татнефти» во время конференции напомнил, что компания уже имеет опыт работы в Судане и желает расширить это сотрудничество.
"Готовы предложить суданской стороне рассмотреть возможность поставок (российских — ред.) минеральных удобрений, базовых масел, химреагентов, нефтепромыслового оборудования. Также мы готовы … помочь с обслуживанием нефтепромыслового оборудования. И, кроме того, предложить услуги инжиниринга и сервиса в поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений. Также готовы оказать образовательные услуги … по нефтяным специальностям", — сказал он.
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