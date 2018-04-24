Ещё
Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,44% — «Укртрансгаз»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,44% — «Укртрансгаз» 

Прайм 40 минут назад
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 23 апреля составил 7,733 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,44%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ увеличился до 24,98% с 24,87% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Газпром" и «Нафтогаз» 27 марта сообщили, что провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз» о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. «Нафтогаз» сообщил, что не принял предложения «Газпрома» по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании планировали провести в апреле.
"Нафтогаз" в конце марта заявил, что запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.
Прайм: последние новости
Рогозин: Все самолеты перевозчиков РФ и морские порты нужно оснастить системой "ЭРА-ГЛОНАСС" ОБЗОР - Рубль вечером компенсировал часть снижения к доллару и почти вышел в ноль к евро "Прайм": Оптовая цена на бензин-95 приблизилась к 50 тыс руб за тонну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны95
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня67
Российские дипломаты покидают Сиэтл111
«Газпром» готов «добить Украину»312
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ489
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение