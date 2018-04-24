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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом, кроме «Газпром нефти» и «Магнита»
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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом, кроме «Газпром нефти» и «Магнита» 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в «зеленой зоне», кроме "Газпром нефти" и "Магнита", свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,05%, до 5,66 доллара, "Лукойла" — на 1,95%, до 64,84 доллара, "Новатэка" — на 0,16%, до 126,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,17%, до 4,65 доллара, «Газпром нефти» — подешевели на 0,61%, до 24,35 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,12%, до 17,6 доллара, НЛМК — на 2,88%, до 25,39 доллара, "Северстали" — на 2,28%, до 15,7 доллара.
Бумаги ВТБ увеличились в стоимости на 2,53%, до 1,94 доллара, Сбербанка — на 2,24%, до 15,5 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», поднялась на 0,6%, до 20,1 доллара.
Бумаги «Магнита» подешевели на 2,27%, до 18,34 доллара, «Ленты» — подорожали на 1,29%, до 5,5 доллара. Стоимость бумаг АФК «Система» увеличилась на 1,72%, до 3,55 доллара.
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