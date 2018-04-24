Промсвязьбанк требует взыскать с московской фирмы более 1,6 млрд рублей

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с московского ООО «Партнер-Капитал» 1,63 млрд рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 24 апреля, его подробности пока не раскрываются. К рассмотрению иск еще не принят.

Согласно данным системы «Спарк», основным видом деятельности ООО «Партнер-Капитал» является строительство жилых и нежилых зданий. Фирму контролирует кипрская Carovalia Trading LTD.