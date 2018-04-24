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Промсвязьбанк требует взыскать с московской фирмы более 1,6 млрд рублей
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Промсвязьбанк требует взыскать с московской фирмы более 1,6 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с московского ООО «Партнер-Капитал» 1,63 млрд рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Исковое заявление зарегистрировано 24 апреля, его подробности пока не раскрываются. К рассмотрению иск еще не принят.
Согласно данным системы «Спарк», основным видом деятельности ООО «Партнер-Капитал» является строительство жилых и нежилых зданий. Фирму контролирует кипрская Carovalia Trading LTD.
Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный ЦБ.
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