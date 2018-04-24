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Shell приняла окончательное инвестрешение по проекту Vito в Мексиканском заливе в США
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Shell приняла окончательное инвестрешение по проекту Vito в Мексиканском заливе в США 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 24 апр /ПРАЙМ/. Shell приняла окончательное инвестиционное решение по проекту Vito в водах Мексиканского залива в США, сообщила компания.
Пиковая добыча в рамках проекта должна составить 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, извлекаемые ресурсы оцениваются в 300 миллионов баррелей. Начало добычи на месторождении запланировано на 2021 год.
Проект Vito на 63,11% принадлежит Shell Offshore, на 36,89% — Statoil USA E&P. Месторождение расположено на глубине 4 тысячи футов (1,2 км) в 240 км от Нового Орлеана, в проект входят четыре блока, предполагается бурение восьми скважин. Прогнозная цена безубыточности по проекту оценивается в 35 долларов за баррель нефти.
Компания в 2015 году начала пересмотр проекта, сократив в итоге планируемые затраты более чем на 70% от первоначального прогноза.
"С учетом более дешевого подхода, проект Vito является очень конкурентным и привлекательным для всей отрасли", — отметил директор Shell Upstream Энди Браун.
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