Муниципалитеты Вологодской области получат более 18 млрд рублей на развитие инфраструктуры

ВОЛОГДА , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Вологодской области направят более 18 млрд рублей в ближайшие три года на развитие муниципалитетов. Об этом сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

"2017 год стал переходным от бюджета выживания к бюджету развития, что позволило увеличить объем инвестиций в ремонт и строительство дорог, объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры, поддержку проектов, инициируемых населением. Не менее масштабные проекты планируется реализовать и в ближайшие три года. На 2018-2020 годов бюджет развития муниципальных образований сформирован в объеме 18 млрд рублей, что является абсолютным историческим максимумом", — сказал Кувшинников на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления.

Среди наиболее крупных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие три года, руководитель региона назвал строительство четырех новых школ в Вологде, Череповце , Соколе и Кич-Городецком районе, на что из федерального и регионального бюджетов выделили 2,4 млрд рублей. На строительство четырех детсадов в Вологде и в Череповце выделяется 1,2 млрд рублей из федерального и 0,4 млрд рублей из регионального бюджетов.

На благоустройство 600 дворов и 117 общественных территорий направят 1 млрд рублей, на обеспечение жильем почти 1,5 тыс. детей-сирот — 1,5 млрд рублей, на строительство, реконструкцию и капремонт дорог — 4,1 млрд рублей, на берегоукрепительные работы и защитные сооружения в Вологде, Великоустюгском и Череповецком районах — 1,3 млрд рублей, на строительство и ремонт спортобъектов — 820 млн рублей, на развитие отрасли здравоохранения — около 5 млрд рублей, на обеспечение населения качественной питьевой водой — более 500 млн рублей.