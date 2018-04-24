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«Ведомости»: автомобили Lada с 1 мая подорожают на 1-2%
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«Ведомости»: автомобили Lada с 1 мая подорожают на 1-2% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 1 мая планирует повысить рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1-2%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских компаний.
Как пишет издание, в компании подтвердили эту информацию и объяснили рост цен колебаниями курса рубля.
По оценке «Ведомостей», самые популярные модели Vesta и Granta, при средней цене 569 900 рублей и 399 900 рублей соответственно, подорожают на 8000-11000 рублей.
Сообщается, что это повышение цен на автомобили Lada станет вторым с начала года. Так, в январе они выросли в среднем на 2-3%. В 2017 году повышений тоже было два: в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на Vesta).
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