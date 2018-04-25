«АвтоВАЗ» с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили

Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации, знает один из них. Представитель «АвтоВАЗа» это подтвердил и объяснил, что повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями.

«АвтоВАЗ» закупает часть автокомпонентов за рубежом. Локализация у автомобилей Lada — 85%, говорил в марте президент «АвтоВАЗа», старший вице-президент Renault и операционный директор региона Евразия Николя Мор.

Как изменятся цены конкретных моделей — пока неизвестно. По данным сайта Lada, автомобили самой популярной модели, Vesta, стоят минимум 569 900 руб., Granta (вторая по популярности модель) — минимум 399 900 руб. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8000-11 000 руб.

Это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada — в январе они выросли в среднем на 2-3%. В 2017 г. повышений тоже было два: в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на Vesta).

«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», — комментирует представитель «АвтоВАЗа».