Корпорация Aldus. Часть третья, «Мятеж»

Несмотря на титанические усилия по диверсификации, PageMaker в 1988 и в 1989 годах продолжал приносить компании более 60% дохода. Продажи PageMaker продолжали расти.

А мир менялся. Очень скоро в текстовых процессорах стали появляться функции, до того встречавшиеся только в профессиональных издательских программах. Конкуренция в некогда спокойных уголках рынка обострялась. Время становилось все насыщеннее и интереснее.

PageMaker

В 1988 году вышли новые версии главной головной боли корпорации Aldus. PageMaker 3.0 для Mac’ов вышел в апреле, и, по сравнению с предыдущей версией, новая подорожала на 100 долларов, до 595. В мае вышел PageMaker 3.0 для Windows. Тоже подорожавший, на те же 100 долларов, до 795. «Писишный» PageMaker требовал уже Windows 2.0. О том, чем третье поколение делателей страниц отличалось от предыдущих, ничего особо интересного, увы, сообщить не могу.

Чуть позже, в том же году, вышел PageMaker 3.0.1 — для операционной системы от IBM , на жаргоне российских разработчиков именовавшейся «полуосью». Ничего оскорбительного при этом не подразумевалось, система была неплохая, просто её официальное название было OS/2. На «литературном русском» — «ос два». Был еще один жаргонный вариант — «ос пополам».

Если бы не не совсем честные действия Microsoft , для которой утрата единоличного контроля за рынком операционных систем для IBM PC была смертельно опасна, OS/2 вполне могла бы дожить до наших дней и, возможно, стать тем, чем впоследствии стала Windows. По состоянию на 1988 год OS/2 была чище, богаче функциональностью и вообще…

Но Microsoft можно было понять. Вопрос жизни и смерти, не до сантиментов. Для IBM же этот проект был всего лишь еще одним, и далеко не самым важным.

От PageMaker 3.0 для Mac’а и Windows версию для OS/2 отличало массированное применение многопоточности, что заметным образом повышало видимое быстродействие программы, создавая иллюзию высокой эффективности. А, как известно, из быть и казаться самое главное для покупателя — второе. Даже для грамотного в своей непростой области профессионала.

Диверсификация

Расширение продуктовой линейки было приоритетной целью компании, и оно успешно продолжалось. В 1988 году у индивидуального разработчика (фрилансера, как сказали бы сейчас) Питера Полаша компания приобрела права на программу подготовки презентаций Persuasion. Это древний предок MS PowerPoint и Apple Keynote.

Фокусов Persuasion знал меньше, чем его потомки, но зато программа «весила» раз в сто легче, весь комплект умещался на нескольких дискетах, причем сама программа — на одной. Еще одну занимал рантайм, программа, умеющая только презентовать презентации, но не редактировать их. Оба «исполняемых файла» могли бы уместиться и на одной — но предполагалось, что презентатор захочет брать с собой на выступление только рантайм, чтобы случайно не переключиться в режим редактирования.

Остальные дискеты содержали огромный набор картинок, на все случаи жизни, подборки звуков и шрифтов, примеры презентаций (на основе которых даже «на коленке», в поезде или в самолете, а то и метро можно было успеть приготовиться к выступлению).

Persuasion работал быстро и надежно, обучиться всем его тонкостям можно было методом проб и ошибок в процессе составления первой презентации, не читая учебники (которые тоже поставлялись в комплекте) и даже не особенно напрягаясь.

Питер, по-видимому, в состав Aldus включаться не захотел. Он стал одним из учредителей компании Arabesque, в Кёркланде, штат Вашингтон, и к Persuasion уже не возвращался.

Persuasion 1.0 предлагался только для Mac’ов и стоил 495 долларов (если у кого-то другие сведения, сообщите — нашел данные о цене только в источнике, который уже не раз пытался меня обмануть). В ноябре 1989 года вышел Persuasion 2.0 для Mac’ов, а немного позже (в 1991-м, про «немного позже» я попытался пошутить) — версия для IBM. Видимо, сразу для Windows и для «оси пополам».

Новые версии Persuasion выходили до 1997 года (после 1994-го программа разрабатывалась Adobe Systems).

Диверсификация шла полным ходом, а вот с выпуском новинок компания все чаще и чаще запаздывала, апгрейды постоянно откладывались, что-то явно шло не так, и атмосфера в компании накалялась.

В 1989 году ситуация стала невыносимой.

Мятеж

В мае 1989 года, неожиданно для Пола Брейнарда, два руководящих сотрудника Aldus, главный маркетолог и главный дизайнер, заявили о желании её покинуть. Оба принимали участие еще в создании PageMaker.

Оба бунтовщика объяснили причины своего решения — то, что было очевидно почти всем в компании, кроме её главы.

Он хорошенько подумал и принял правильное решение. Но, скорее всего, было уже слишком поздно что-то менять. Все для провала компании уже было сделано и ждало своего часа.

Пол Брейнард признал свои ошибки и справедливость критики. Назначил новых главных специалистов, прекратил управление повседневной деятельностью компании, передав его группе заместителей, и занялся тем, на что у него раньше не хватало времени. Поиском идей для разработки новых продуктов. Никаких прорывных идей у него так и не появилось, но зато теперь никто не вмешивался в работу подчиненных, сбивая их с толку.

Несколько зависавших уже не первый год проектов сдвинулись с мертвой точки: цветная версия PageMaker и японская локализация для него же. Оба проекта были завершены к концу 1989 года. И вообще, все заработали как-то повеселей.

Говорят, что «мятеж не может быть удачен, тогда бы звался он иначе», но на революцию случившееся в мае 1989 года никак не тянет. Удачный мятеж. И явно не исключение из правил, такое точно случалось, и не раз.

Еще один год, еще одно удвоение доходов компании (достигших примерно 170 миллионов долларов), опять больше половины поступлений принес PageMaker…

Приобретение Silicon Beach Software

В начале 1990 года Aldus Corporation приобрела Silicon Beach Software, целую компанию с целым набором замечательных программ, вместе с людьми, создавшими эти программы. А причин у этого приобретения две, и они самые банальные: Silicon Beach Software гениально разрабатывала программы и представляла значительный интерес для всех, кто мечтал о расширении линейки продуктов, — это раз; и Silicon Beach Software, основанная в том же 1984 году что и Aldus, так и не научилась превращать свои таланты в доллары — не всем дано, для этого тоже нужен талант — это два.

Про эту компанию и Сан Диего, город на юге Калифорнии и на самой мексиканской границе, до города Тихуана на другой ее стороны всего ничего, я напишу отдельно.

Здесь ограничусь только рассказом о приобретениях Aldus. Линейка продуктов почти удвоилась и стала намного интереснее.

Во-первых, в результате приобретения в компании появилось новое подразделение, Aldus Consumer Division, для разработки и выпуска программ «для потребителя», или: как что-то вроде этого называли в советских НИИ, «ширпотреба»:

Digital Darkroom, вообще-то редактор черно-белых фотографий, инновационный продукт, особенно поражало его умение имитировать градации серого на матричных принтерах. Программа вышла в свет в 1987 году, и, кроме инноваций для конечных пользователей, в ней в первой из Mac’овских программ была реализована архитектура плаг-инов. Кстати, и сам термин «плаг-ин» первым ввел в обращение один из разработчиков программы, Эд Бомке.

PersonalPress, предельно простой, предназначенный для обычных людей, «наборщик» для настольной издательской системы; PageMaker для дилетантов. Впоследствии — Adobe Home Publisher.

Super3D, программа трехмерного моделирования.

SuperCard, среда для создания мультимедийных приложений, созданная по мотивам Apple HyperCard, но существенно более продвинутая; SuperCard мне не понравился, он был богаче технически, но чего-то важного в нем не хватало. Возможно, я просто не имел с ним реального дела, только смотрел.

Как Digital Darkroom, Super3D и SuperCard попали в «ширпотреб» — ума не приложу.

Во-вторых, одна из программ от Silicon Beach Software заслужила право быть включенной в область ответственности Graphics Division, где числился сражающийся FreeHand (как я уже писал, Aldus FreeHand разрабатывался в Техасе, в нескольких тысяч километров от Сиэтла).

SuperPaint, программа, объединявшая в себе редакторы растровой и векторной графики, с очень простым переключением между векторным и растровым наборами инструментов, обычным Mac’овским пользователям тех лет суть этой программы объяснялась еще проще: это сразу MacPaint и MacDraw. Это вторая из Mac’овских программ с архитектурой плаг-инов.

Я видел десятки программ, разработчики (и продвигатели) которых утверждали, что они практически то же самое, что SuperPaint в свое время… Но ничего на уровне SuperPaint и хотя применимого в том же стиле, к какому я привык, я так и не нашел.

Вернемся к Aldus: многие из вновь приобретенных программ неплохо продавались, но до PageMaker им было далеко.

У Silicon Beach Software было еще несколько программ, некоторые из которых интереснее попавших в продуктовую линейку Aldus, которые исчезли в момент поглощения, время от времени появляясь в виде реплик или подражаний на разных платформах. О некоторых из них надо рассказать, для чего и собираюсь написать про Silicon Beach Software отдельно.

В следующей части начнутся драматические события.

Продолжение следует.