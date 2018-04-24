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Эксперт назвал условия реализации «Северного потока-3»
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Эксперт назвал условия реализации «Северного потока-3» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о готовности России построить газопровод «Северный поток-3». По словам представителя компании, проект может быть реализован в случае, если странам Европы понадобятся новые транспортные маршруты.
В эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что при условии снижения добычи газа у стран-поставщиков Евросоюза, у третьего проекта «Газпрома» есть будущее (слушайте аудио).
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«Европа понимает, что в ближайшие пять-семь лет добыча газа со стороны Норвегии и стран Северного моря резко уменьшится. Те объемы, которые поставляются в виде СПГ (сжиженного природного газа — прим. НСН), из Алжира точно не будут покрывать потребности Европейского союза. Поэтому новые потоки могут быть востребованы. Самое главное сейчас — это политическая ситуация, которая даже ко второму «потоку» несильно располагает. Но при падающей добыче других стран, которые поставляют газ в ЕС, этот проект, действительно, может быть реализован», — считает эксперт.
Александр Медведев в эфире «России 24» также отметил, что «Газпром» уже неоднократно заявлял о готовности поставлять в Европу столько газа, сколько необходимо.
Напомним, в октябре 2012 года начались поставки газа по двум ниткам газопровода «Северный поток» между Россией и Германией, проходящему по дну Балтийского моря. «Северный поток-2», запуск которого ожидается до конца 2019 года, увеличит мощность первого газопровода за счет еще двух ниток. Ряд европейских стран видят в этом проекте угрозу для транзита российского газа через Украину.
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