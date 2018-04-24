«Лукойл» летом начнет строить комплекс переработки нефти за $1 млрд на Нижегородском НПЗ

"Сейчас определены лицензиаты проекта, ведется разработка документации, частично начали заказывать оборудование, и готовится строительная площадка. Я думаю, что массовый выход подрядчиков на стройку будет в конце лета", — сказал Коваленко.

Решение о строительстве комплекса принято в рамках нового цикла инвестиционной активности "Лукойла" на территории Нижегородской области. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020–2021 годах. Работа комплекса позволит заводу достичь глубины переработки нефти до 99%, а НПЗ может стать одним из лучших в Европе.