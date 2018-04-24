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«Лукойл» летом начнет строить комплекс переработки нефти за $1 млрд на Нижегородском НПЗ
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«Лукойл» летом начнет строить комплекс переработки нефти за $1 млрд на Нижегородском НПЗ 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
Строительство комплекса глубокой переработки нефти на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НПЗ, Кстово, Нижегородская область) планируется начать летом текущего года, сообщил РИА Новости генеральный директор НПЗ Алексей Коваленко.
"Сейчас определены лицензиаты проекта, ведется разработка документации, частично начали заказывать оборудование, и готовится строительная площадка. Я думаю, что массовый выход подрядчиков на стройку будет в конце лета", — сказал Коваленко.
Решение о строительстве комплекса принято в рамках нового цикла инвестиционной активности "Лукойла" на территории Нижегородской области. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020–2021 годах. Работа комплекса позволит заводу достичь глубины переработки нефти до 99%, а НПЗ может стать одним из лучших в Европе.
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ. Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 миллионов тонн в год. Это четвертое место в стране и первое в «Лукойле». Предприятие выпускает свыше 70 наименований нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитум, парафины.
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