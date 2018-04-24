Задорнов: ЦБ вложил в «Открытие» 456 млрд рублей

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». В первом квартале 2018 года банк «Открытие» заработал по российским стандартам 6 млрд рублей чистой прибыли и стабилизировал баланс, рассказал в программе «Мнение» председатель правления банка Михаил Задорнов.

Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов EPA/MAXIM SHIPENKOV

По его словам, средства, которыми располагает группа, были перераспределены, средства физических лиц растут за счет возврата тех, кто уходил из «Открытия». «Мы практически полностью рассчитались с центральным банком», — подчеркнул Задорнов. Он также отметил, что стратегия банка появится в мае, поскольку группа готовится к собранию наблюдательного совета как банка, так и всей группы. Центробанк вложил в группу «Открытие» 456 млрд рублей, при этом банку досталась львиная доля — по 45 млрд получили негосударственные пенсионные фонды, были заменены неработающие активы, поскольку прошлые собственники вкладывались в бумаги, которые обесценились. Аналогичную сумму получил «Росгосстрах», который был докапитализирован, его баланс очищен, его прибыль составила 1,2 млрд руб. Старый капитал «Открытия» был практически полностью списан в ноль, новый капитал в размере 220 млрд рублей сформирован за счет взноса ЦБ, который является основным акционером банка, отметил Задорнов. Как сообщали «Вести. Экономика», в августе Банк России объявил о решении провести санацию «ФК Открытие». Процедура финансового оздоровления проводилась через Фонд консолидации банковского сектора.11 декабря ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка «Открытие». Ранее ключевым акционером банка был «Открытие Холдинг», который владел 65,28% голосующих акций.1 января 2018 г. председателем правления «ФК Открытие» стал бывший глава «ВТБ24» Михаил Задорнов. Наблюдательный совет банка избрал его на этот пост 22 декабря.