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Производитель чая Lipton хочет открыть магазины в России
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Производитель чая Lipton хочет открыть магазины в России 

360tv.ru 1 час назад
Компания Unilever, которая производит множество товаров, в том числе и знаменитый бренд чая Lipton, собирается открыть в России магазины по продаже мороженого и чая. В данный момент она находится в поиске партнеров для сотрудничества, сообщили «Ведомости» со ссылкой на директора по глобальному развитию в Unilever Нил Робертс.
Unilever уже имеет свои магазины мороженого, чая и косметики в разных странах мира. Теперь они собираются выйти и на российский рынок. По словам Робертса, в компании пока не определились, какие именно бренды они хотят привезти в Россию, так как работа в этом направлении находится на стадии изучения рынка и поиска партнеров.
Unilever — один из самых крупных производителей товаров повседневного спроса в мире. В 2017 году выручка компании составила 54 миллиарда долларов. Ей принадлежат приправы Knorr, чаи Lipton и мороженое Magnum. Кроме продовольственных продуктов, компания производит косметику и бытовую химию под брендами Domestos, Persil, Dove, Rexona, Clear.
Онлайн‐магазины одежды, обуви и товаров для дома Quelle и Otto закрываются в России. При этом немецкая группа компаний Otto Group Russia не будет полностью уходить из РФ, а останется «главным игроком» в российском e-commerce — продолжат развиваться бренды, такие-как Bonprix, Witt и eSolutions.
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