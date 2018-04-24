ЦБ докапитализировал группу «Открытие» на 456 млрд рублей

"ЦБ вложил в конце года во всю группу «Открытие» 456 млрд рублей. Банку из них досталась львиная часть, примерно по 45 млрд [рублей] получили НПФ, где мы заменили активы, которые не работали, на нормальные работающие активы. Маленькая доля осталась миноритариям", — сказал Задорнов.

Часть средств НПФ группы «Открытия» была инвестирована в активы, которые не приносили доход, заявил Задорнов.

"Как мы видим по пенсионным фондам группы «Открытие», часть средств была инвестирована заведомо не в те активы, в которые должны направлять пенсионные фонды деньги для того, чтобы они сохранились, чтобы люди получали по ним доход", — сказал он.