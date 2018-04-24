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«Газпром» готов «добить Украину»
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«Газпром» готов «добить Украину» 

Газета.Ru 25 минут назад
«Газпром» заявил о готовности построить газопровод «Северный поток — 3». В Европе на фоне снижения собственной добычи растет спрос на импортный газ, и российский концерн регулярно обновляет рекорды по экспорту топлива в дальнее зарубежье. При этом строительство третьей очереди балтийского газопровода может столкнуться с серьезными политическими препятствиями, поскольку в этом случае Украина гарантированно лишится транзита российского газа.
«Газпром» готов построить новый газотранспортный маршрут в Европу «Северный поток — 3», заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.
«У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».
Магистральный газопровод «Северный поток», проложенный по дну Балтийского моря между Россией и Германией в обход транзитных стран, был запущен в 2011 году. Мощность трубы составляет 55 млрд кубометров. В настоящее время ведется строительство второй очереди аналогичной мощности — «Северный поток — 2». Запуск «второго потока» намечен на 2019 год.
Параллельно «Газпром» реализует еще один проект — «Турецкий поток», который предполагает прокладку двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров по дну Черного моря из России в Турцию, откуда часть газа предполагается также транспортировать в Европу. Ранее предполагалось, что все новые ветки позволят «Газпрому» отказаться от украинского транзита, который с каждым годом несет все больше рисков для российской компании, однако, как недавно признали в руководстве холдинга, в ближайшие годы сделать это не удастся.
«Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», — говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Он также отмечал, что «определенный транзит вполне может сохраниться», отметив, что речь идет об объеме в 10-15 млрд кубометров в год (сейчас свыше 90 млрд кубов).
«Но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит», — добавил Миллер.
В апреле «Газпром», недовольный решением Стокгольмского арбитража о выплате украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд по действующим до конца 2019 года контрактам на поставку и транзит газа, инициировал их расторжение.
Новые транспортные системы, которые он строит, будут востребованы, считают в «Газпроме». Спрос на импортный газ в Европе из-за снижения собственной добычи растет.
По прогнозам европейских экспертов, в ближайшие 20 лет добыча газа в ЕС сократится на 50%, при этом спрос на голубое топливо останется на прежнем уровне.
Так, в марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на Гронингене — крупнейшем месторождение газа в Европе — до 12 миллиардов кубометров в год. А к 2030 году — полностью прекратить.
Европейцы пытаются диверсифицировать свои источники газа за счет строительства терминалов по приему и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Но большинство аналитиков признают, что пока трубопроводный газ дешевле и надежнее биржевых поставок СПГ, целиком зависящих от рыночной конъюнктуры.
На фоне этого «Газпром» несколько лет подряд бьет рекорды по объему поставок газа в дальнее зарубежье. В 2016 году экспорт вырос на 12,5% — до 179,3 млрд кубометров, а в 2017 году этот показатель достиг уже 194,4 миллиарда кубометров. И это не предел.
Медведев заявил, что «Газпром» ожидает в 2018 году нового рекорда по объемам поставок газа в Европу.
«2018 год дает основания полагать, что и в этом году будет установлен новый рекорд экспорта газа в Европу», — цитирует его ТАСС.
В первые месяцы «Газпром» несколько раз ставил новые рекорды суточного экспорта в Европу.
За три с половиной месяца с начала года Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 62,2 млрд кубометров, сообщает агентство экономической информации «Прайм». Так, экспорт в Австрию вырос на 74,5%, Нидерланды — на 108,9%, Францию — на 9,5%.
С 1 января по 15 апреля «Газпром» увеличил добычу газа на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 155,8 млрд кубометров. В этом году компания планирует добыть 476 млрд кубометров газа. В 2017 году концерн увеличил добычу на 12,4% — до 471 млрд кубометров.
В минувшем году доля «Газпрома» на европейском рынке составила 34,7%. Эксперты предполагают, что к 2035 году этот показатель может вырасти до 41%.
В самой корпорации неоднократно заявляли, что готовы поставить Европе столько газа, сколько будет необходимо.
Эксперты полагают, что смелые планы «Газпрома» по поводу третьей очереди балтийского маршрута в ЕС имеют право на жизнь.
«В перспективе 10-15 лет уже существующих газопроводов действительно может просто не хватить для удовлетворения спроса, так что достаточно смелые планы правительства и «Газпрома» вполне оправданы», — полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
Европейский рынок совершенно точно будет расти, причем стремительными темпами, а где есть спрос, будет и предложение, отмечает он.
Строительство «Северного потока — 3» — это возможность использовать грядущий денежный поток от операционной деятельности так, как всегда предпочитала сама компания, а именно потратить на мега-проект, полагает старший аналитик БКС Глобал Маркетс Кирилл Таченников.
Но «третий поток» «Газпрома» может всерьез увязнуть в политическом аспекте, из которого пока с большим трудом пытается выбраться «Северный поток — 2», которому противодействует Украина, Польша, страны Балтии, США и Еврокомиссия. Главным союзником российского концерна остается Германия, но и она сдает позиции под натиском оппонентов.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно признала, что «Северный поток-2» — это не чисто коммерческий проект и нельзя оставлять Украину без транзита российского газа.
«Мы обговорили с президентом РФ эту тему, и я сказала ему, что не может быть ситуации, при которой Украина из-за «Северного потока — 2» не будет иметь никакого значения как транзитная страна», — сказала Меркель.
Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят около $3 млрд и, соответственно, 3% ВВП. Строительство третьей очереди окончательно добьет украинский транзит.
В настоящее время компания-оператор проекта Nord Stream-2 ожидает получения разрешений на прокладку трубы от Дании, Швеции и России. Глава Минприроды Сергей Донской заявлял, что пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода будет внесен в Росприроднадзор летом.
От Швеции разрешение в «Газпроме» ожидают в ближайшую неделю — до конца апреля. Германия и Финляндия ранее выдали необходимые разрешения.
Проблемы могут возникнуть с Данией, где в прошлом году был принят закон, дающий право МИДу страны заблокировать проект по политическим соображениям. Однако премьер-министр королевства Ларс Лёкке Расмуссен заявил 13 апреля, что Дания не может остановить строительство «Северного потока — 2», даже если не даст согласие на прокладку газопровода через свои воды. Премьер пояснил, что в этом случае маршрут будет изменен и пройдет через международные воды.
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