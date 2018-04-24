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Эксперт оценил заявление «Газпрома» о «Северном потоке — 3»
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Эксперт оценил заявление «Газпрома» о «Северном потоке — 3» 

RT на русском 1 час назад
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании «Газпром» о строительстве газопровода «Северный поток — 3».
«Европа понимает, что в ближайшие пять-семь лет добыча газа со стороны Норвегии и стран Северного моря резко уменьшится», — отметил эксперт.
По его словам, объёмы, поставляемые в виде сжиженного природного газа из Алжира, точно не будут покрывать потребности Евросоюза, поэтому новые потоки могут быть востребованы.
Как заявил Пикин, самое главное на данный момент — это политическая ситуация, но при падающей добыче других стран, которые поставляют газ в ЕС, этот проект может быть реализован.
Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление «Газпрома», что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.
Также генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил ситуацию со строительством «Турецкого потока».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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