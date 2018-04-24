Эксперт оценил заявление «Газпрома» о «Северном потоке — 3»

«Европа понимает, что в ближайшие пять-семь лет добыча газа со стороны Норвегии и стран Северного моря резко уменьшится», — отметил эксперт.

По его словам, объёмы, поставляемые в виде сжиженного природного газа из Алжира , точно не будут покрывать потребности Евросоюза , поэтому новые потоки могут быть востребованы.

Как заявил Пикин, самое главное на данный момент — это политическая ситуация, но при падающей добыче других стран, которые поставляют газ в ЕС, этот проект может быть реализован.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление «Газпрома», что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.