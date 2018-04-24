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Рост промпроизводства в 2018 году в Удмуртии может составить около 6%
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Рост промпроизводства в 2018 году в Удмуртии может составить около 6% 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии прогнозируют рост промышленного производства в 2018 году почти на 6%, сообщил во вторник глава региона Александр Бречалов, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году на расширенном заседании сессии Госсовета УР.
"За текущий год в целом ожидается рост промышленного производства на 5,8% — до 566 с небольшим млрд рублей", — сказал он.
Бречалов рассказал, что за первый квартал 2018 года объем отгруженных промышленных товаров в регионе составил чуть больше 135 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в 1 квартале 2017 года.
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