Рост промпроизводства в 2018 году в Удмуртии может составить около 6%

ИЖЕВСК , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Удмуртии прогнозируют рост промышленного производства в 2018 году почти на 6%, сообщил во вторник глава региона Александр Бречалов , выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году на расширенном заседании сессии Госсовета УР.

"За текущий год в целом ожидается рост промышленного производства на 5,8% — до 566 с небольшим млрд рублей", — сказал он.

Бречалов рассказал, что за первый квартал 2018 года объем отгруженных промышленных товаров в регионе составил чуть больше 135 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в 1 квартале 2017 года.