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Уставный капитал Банка АВБ уменьшен до рубля
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Уставный капитал Банка АВБ уменьшен до рубля 

Банки.ру 1 час назад
Новый размер уставного капитала зафиксирован в ЕГРЮЛ 23 апреля.
Комитет банковского надзора ЦБ РФ принял решение об уменьшении уставного капитала Банка АВБ 10 апреля этого года, свидетельствует информация на сайте регулятора. Прежняя величина уставного капитала финучреждения — 1,15 млрд рублей.
Банк АВБ с июля 2015 года был на санации у Промсвязьбанка, который в результате получил 100% его акций. В декабре 2017-го Промсвязьбанк сам попал на санацию к ЦБ с применением средств Фонда консолидации банковского сектора. С 5 апреля текущего года на Управляющую компанию ФКБС возложены и функции временной администрации по управлению Банком АВБ.
На прошлой неделе Банк России объявил о решении докапитализировать Банк АВБ на 350 млн рублей.
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