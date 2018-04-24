Ещё
Beluga Group увеличила продажи алкоголя в I квартале на 3,8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Beluga Group увеличила продажи алкоголя в I квартале на 3,8% 

Прайм 2 часа назад
Beluga Group (ранее — «Синергия») в первом квартале увеличила фактические отгрузки алкогольной продукции на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,67 миллиона декалитров, сообщает крупнейший производитель водки и других крепких спиртных напитков в России.
"Общие отгрузки алкогольной продукции, включая контрактный розлив, по данным компании за первый квартал текущего года составили 2,67 миллиона декалитров, что на 3,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (2,572 миллиона декалитров)", — говорится в сообщении.
За этот же период компания нарастила объем импортных операций. Так, прирост продаж по дистрибьюции импортных премиальных брендов, включая вино, составил 41% — со 157 тысяч декалитров до 221 тысячи декалитров.
"В отчетном периоде Beluga Group подписала ряд стратегических контрактов на эксклюзивную дистрибьюцию в России известных мировых винных брендов, таких как: Piccini — компания лидер в производстве итальянских вин региона Тоскана; MASI Agricola — один из ведущих производителей премиальных итальянских вин региона Венето, знаменитый своими брендами Campofiorin и Amarone Costasera; Gerard Bertrand — крупнейший в мире производитель биодинамических вин из Франции, регион Лангедок Руссильон", — добавляет компания.
Beluga Group является ведущим производителем алкогольной продукции в России, а также независимым лидирующим российским импортером крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной дистрибуционной системой. Рыночная доля группы в России составляет 16%. В ее портфель брендов, в частности, входят Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ» и «Золотой резерв».
Прайм: последние новости
Рогозин: Все самолеты перевозчиков РФ и морские порты нужно оснастить системой "ЭРА-ГЛОНАСС" ОБЗОР - Рубль вечером компенсировал часть снижения к доллару и почти вышел в ноль к евро НЛМК рассматривает возможность приобретения активов ArcelorMittal в Бельгии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны161
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл124
«Газпром» готов «добить Украину»327
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ502
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение