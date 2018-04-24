Beluga Group увеличила продажи алкоголя в I квартале на 3,8%

Beluga Group (ранее — «Синергия») в первом квартале увеличила фактические отгрузки алкогольной продукции на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,67 миллиона декалитров, сообщает крупнейший производитель водки и других крепких спиртных напитков в России

"Общие отгрузки алкогольной продукции, включая контрактный розлив, по данным компании за первый квартал текущего года составили 2,67 миллиона декалитров, что на 3,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (2,572 миллиона декалитров)", — говорится в сообщении.

За этот же период компания нарастила объем импортных операций. Так, прирост продаж по дистрибьюции импортных премиальных брендов, включая вино, составил 41% — со 157 тысяч декалитров до 221 тысячи декалитров.

"В отчетном периоде Beluga Group подписала ряд стратегических контрактов на эксклюзивную дистрибьюцию в России известных мировых винных брендов, таких как: Piccini — компания лидер в производстве итальянских вин региона Тоскана; MASI Agricola — один из ведущих производителей премиальных итальянских вин региона Венето, знаменитый своими брендами Campofiorin и Amarone Costasera; Gerard Bertrand — крупнейший в мире производитель биодинамических вин из Франции , регион Лангедок Руссильон", — добавляет компания.

Beluga Group является ведущим производителем алкогольной продукции в России, а также независимым лидирующим российским импортером крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной дистрибуционной системой. Рыночная доля группы в России составляет 16%. В ее портфель брендов, в частности, входят Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ» и «Золотой резерв».