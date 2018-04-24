Губернатор Ставрополья: объемы промпроизводства в крае растут, опережая общероссийские

"Рост объемов промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 101,8%, в 2017-м его темпы опережали общероссийские…. инвестиции в экономику региона в прошлом году увеличились более чем на 11%", — приводит пресс-служба слова Владимирова.

"Этот результат переломил длительный негативный тренд. Значительная часть поступивших в край инвестиций была направлена в промышленно-энергетический сектор", — сказал глава региона.