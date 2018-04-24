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Губернатор Ставрополья: объемы промпроизводства в крае растут, опережая общероссийские
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Губернатор Ставрополья: объемы промпроизводства в крае растут, опережая общероссийские 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Рост объемов промышленного производства в Ставропольском крае по итогам прошлого года превысил общероссийский показатель, а инвестиции увеличились более чем на 11%. Как сообщает во вторник пресс-служба губернатора края, об этом глава региона Владимир Владимиров сообщил на заседании коллегии краевого министерства энергетики, промышленности и связи.
"Рост объемов промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 101,8%, в 2017-м его темпы опережали общероссийские…. инвестиции в экономику региона в прошлом году увеличились более чем на 11%", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
"Этот результат переломил длительный негативный тренд. Значительная часть поступивших в край инвестиций была направлена в промышленно-энергетический сектор", — сказал глава региона.
Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко отметил, что в 2017 году только обрабатывающие производства Ставрополья обеспечили почти 8,5 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет, это на 13% выше показателя 2016 года.
"Сумма привлеченных в край субсидий промышленным предприятиям по линии Минпромторга РФ в 2013-2017 годах составила 2 млрд рублей, более 1,1 миллиарда рублей было получено Ставропольем в прошлом году в рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности РФ", — сообщил Хоценко.
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