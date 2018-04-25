Уставной капитал ОЭЗ «Дубна» увеличили почти на 112 млн руб 

Уставной капитал особой экономической зоны «Дубна» увеличили почти на 112 миллионов рублей, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Правительство Московской области постановляет: принять предложение министерства инвестиций и инноваций Московской области об увеличении уставного капитала акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа „Дубна“ на 112,47 миллиона рублей», — говорится в документе.
Министерству имущественных отношений региона поручено осуществить необходимые организационные и юридические действия по увеличению уставного капитала.