Уставной капитал ОЭЗ «Дубна» увеличили почти на 112 млн руб

Министерству имущественных отношений региона поручено осуществить необходимые организационные и юридические действия по увеличению уставного капитала.

РИАМО: последние новости

Суд в Москве приостановил работу ТЦ «Персей для детей» на 90 суток

В Подмосковье бизнесу выдали более 730 поручительств на 4 млрд руб

Доходы заммэра Хуснуллина в 2017 году составили более 6,5 млн рублей