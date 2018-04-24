RAEX подтвердило лизинговой компании «Стоун-XXI» рейтинг «ruBBB»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Стоун-XXI» на уровне «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокая рентабельность и дивидендная доходность бизнеса компании (по РСБУ за 2017 год рентабельность активов составила 3,1%, рентабельность собственного капитала — 29%; компания ежегодно распределяет около 25% чистой прибыли в виде дивидендов) и высокий уровень диверсификации лизингового портфеля по клиентам (на 1 января 2018 года на десять крупнейших клиентов приходится 11,3% лизингового портфеля, на крупнейшего клиента — 2,1%) в сочетании с низким уровнем просроченной задолженности со стороны лизингополучателей.

Поддержку рейтингу оказала высокая диверсификация пассивов по кредиторам (доля крупнейшего из них — около 19% валовых пассивов на указанную дату). Аналитики также отмечают адекватный уровень авансирования лизинговых сделок (средний размер аванса в 2017 году составил 30%) и покрытия новых сделок дополнительным обеспечением (около 55% договоров финансового лизинга, заключенных в 2017 году, имеют обеспечение в виде гарантий, поручительств или залога дополнительных активов). Кроме того, поддержку рейтингу оказывают высокие конкурентные позиции компании на российском лизинговом рынке (11-е место по полученным лизинговым платежам за 2017 год и девятое по объему нового бизнеса в ключевом сегменте деятельности — грузовом автолизинге).

Основными факторами, негативно влияющими на рейтинг кредитоспособности компании, как и прежде, выступили невысокая доля собственных средств в источниках финансирования деятельности (около 8% пассивов на начало этого года), при этом 96% капитала представлено нераспределенной прибылью. Текущий уровень информационной прозрачности для неограниченного круга лиц, с учетом масштабов деятельности компании, оценивается как низкий (в открытом доступе отсутствует финансовая отчетность, информация о собственниках компании). Кроме того, рейтинг сдерживается отсутствием у компании отчетности в соответствии с МСФО.