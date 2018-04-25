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RAEX отозвало рейтинг РусЮгбанка без подтверждения
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RAEX отозвало рейтинг РусЮгбанка без подтверждения 

Банки.ру 18 минут назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособностиРусЮгбанка без подтверждения, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.
«Решение обусловлено истечением срока действия рейтинга, отказом банка от актуализации рейтинга в связи с принятыми на внеочередном общем собрании акционеров РусЮгбанка 14 февраля 2018 года и внеочередном общем собрании акционеров банка «Национальный Стандарт» 15 февраля 2018 года решениями о реорганизации обоих обществ в форме присоединения РусЮгбанка к банку «Национальный Стандарт»», — объясняют в агентстве.
Новость
По окончании процесса реорганизации «Национальный Стандарт» будет являться правопреемником прав и обязанностей РусЮгбанка.
Отзыв рейтинга без подтверждения обусловлен отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков.
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