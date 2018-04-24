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«Газпром» может построить «Северный поток-3»
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«Газпром» может построить «Северный поток-3» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский концерн «Газпром» не исключает, что начнёт строительство газопровода «Северный поток-3». Об этом заявил замглавы правления газовой компании Александр Медведев. Он подчеркнул, что «Газпром» всегда готов отгружать Европе столько голубого топлива, сколько потребуется, отмечает «Свободная пресса».
Как стало ранее известно, правительство Финляндии 5 апреля дало согласие на сооружение и использование газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне. В конце марта это строительство поддержала ФРГ. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что одновременно с «Северным потоком— 2» необходимо чётко определить роль украинского транзита на ближайшие годы. Для реализации проекта осталось заручиться поддержкой руководства Швеции и Дании.
«Северный поток— 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Его прокладывают в обход транзитных старн — Украины, Белоруссии, Польши. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд Начало перекачки газа намечено на конец 2019 года.
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