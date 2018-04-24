В «Газпроме» не исключили появления «Северного потока-3»

«У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Как напоминает РИА Новости , ранее сообщалось, что «Газпром» внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи в Гронингене на фоне общего снижения объёмов в Евросоюзе