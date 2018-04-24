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В «Газпроме» не исключили появления «Северного потока-3»
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В «Газпроме» не исключили появления «Северного потока-3» 

Говорит Москва 1 час назад
«У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Как напоминает РИА Новости, ранее сообщалось, что «Газпром» внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи в Гронингене на фоне общего снижения объёмов в Евросоюзе.
Гронинген — крупнейшее месторождение газа в Европе, находится в Нидерландах. В марте премьер-министр страны Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить там добычу, а к 2030-му — полностью прекратить все работы.
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