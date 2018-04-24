Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о «Северном потоке-3»

Ранее в компании заявили, что считают возможным строительство «Северного потока-3», если в ЕС подтвердят заинтересованность в поставках газа из России

"Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже ещё не одного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях", — заявил Кулагин.

Эксперт подчеркнул, что цена поставки российского газа в Европу ниже любых альтернативных поставок сжиженного газа. При этом, пока не началась морская укладка «Северного потока-2», у сторон есть время для оценки рынка.