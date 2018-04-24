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Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о «Северном потоке-3»
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Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о «Северном потоке-3» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление "Газпрома" о «Северном потоке-3». Об этом сообщает RT.
Ранее в компании заявили, что считают возможным строительство «Северного потока-3», если в ЕС подтвердят заинтересованность в поставках газа из России.
"Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже ещё не одного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях", — заявил Кулагин.
Эксперт подчеркнул, что цена поставки российского газа в Европу ниже любых альтернативных поставок сжиженного газа. При этом, пока не началась морская укладка «Северного потока-2», у сторон есть время для оценки рынка.
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