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Рубль уступает доллару и евро на открытии торгов
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Рубль уступает доллару и евро на открытии торгов 

Банки.ру 57 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 21 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 61,83 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 75,48 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Рубль предпримет еще одну попытку немного укрепиться на фоне налогового периода и аукционов Минфина, полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
«В России разгар налогового периода, что должно подержать рубль. Минфин проведет в среду аукционы ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 миллиарда рублей и после этого обещает на несколько недель взять передышку из-за майских праздников», — комментирует эксперт.
По его прогнозу, пара USD/RUB в среду продержится в диапазоне 61,1—62,14 рубля, пара EUR/RUB — в районе 74,7—76,05 рубля.
Продуктовый виджет
Рублевые пары консолидируются с 17 апреля, продолжает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По ним боковая динамика сохранится еще пару дней, пока не прояснится ситуация с доходностью десятилетних облигаций США (пробьет 3% или нет), а также с ценами на нефть, отмечает он.
«Если в среду или четверг стоимость нефти марки Brent опустится ниже 72,8 доллара, то по паре USD/RUB возобновится новое ралли», — предупреждает эксперт.
Нефть с утра торгуется под отметкой в 74 доллара за баррель, но делает попытки подрасти, отмечает Марчена. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 73,73 доллара.
В среду вечером (в 17:30 мск) выйдет официальный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информации США (EIA). На данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, рынок отреагировал незначительным снижением.
Укрепление рубля Антонов не рассматривает, только ослабление до 62,6 рубля за доллар. По паре EUR/RUB он ожидает консолидацию в диапазоне 75—76 рублей.
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