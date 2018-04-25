Операционные результаты НПК ОВК за 1 квартал 2018 года.

В отчетном периоде Тихвинский вагоностроительный завод, согласно планам, провел переналадку линии по сборке глуходонных полувагонов на тележке 25 тс на выпуск полувагонов следующего поколения на тележке 27 тс. В результате технологического переоснащения произошло единоразовое снижение производства: в 1 квартале 2018 г. было построено 4,2 тыс. вагонов, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2017 г. При этом выпуск вагонов-хопперов увеличился на 50% год к году до 1,1 тыс. ед., что составило 25% от общего выпуска. Производство прочих вагонов выросло на 159% до 461 ед., а их доля в структуре выпуска увеличилась в 3 раза до 11%. Доля специализированного подвижного состава в целом выросла за год с 23% до 40%.

Менеджмент НПК ОВК ожидает положительную динамику производства в следующих кварталах и подтверждает прогноз выпуска на 2018 г. в объеме 19-20 тыс. вагонов. При этом Компания продолжит диверсификацию производства, вследствие чего доля специализированного состава в структуре выпуска будет расти.

Продуктовая линейка НПК ОВК расширилась до 54 моделей и модификаций вагонов. В отчетном квартале были получены 3 сертификата: на вагон-хоппер для зерна на тележке 25 тс с объемом кузова 126 м3 с цилиндрическими стенами и на два полувагона, в том числе на тележке 27 тс объемом кузова 103 м3 и грузоподъемностью 82 т.

100% произведенных вагонов было реализовано по контрактам прямых продаж сторонним компаниям. Крупнейшие поставки были осуществлены в адрес ГТЛК (полувагоны и вагоны-хопперы), «Логистика 1520» (вагоны-хопперы), «Акрон» (вагоны-хопперы), «МКБ-лизинг» для экспорта в дальнее зарубежье (полувагоны). Суммарно этим компаниям в 1 квартале было отгружено более 3,2 тыс. вагонов. Кроме того, вагоны различного типа поставлялись в адрес Kronospan, «ФосАгро» , «Газпромтранс», «Уралхим»

Парк вагонов в собственности Компании снизился на 2% по сравнению с концом 2017 г. до 13,1 тыс. ед. в результате продажи 225 крытых вагонов старого образца. По итогам сделки доля типовых вагонов в парке сократилась с 19% до 17%.

Парк танк-контейнеров в управлении транспортной компании UNICON 1520 в 1 квартале увеличился на 21% по сравнению с концом 2017 г. до 775 ед., парк вагонов в управлении вырос на 15% до 389 ед. (включая платформы и цистерны). Объем перевозок составил 49,5 тыс. т, что на 8% выше показателя 4 квартала 2017 г.

В 1 квартале НПК ОВК продолжила развитие сети по обслуживанию вагонов нового поколения. Компания открыла два новых сервисных центра по проведению плановых ремонтов (I категория) на базе вагоноремонтных предприятий «Новотранс» на Московской и Западно-Сибирской железных дорогах. В результате количество сервисных центров I категории увеличилось до восьми, а общее количество сервисных центров — до 68.