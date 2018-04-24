Новороссийский комбинат хлебопродуктов в первом квартале увеличил прибыль по РСБУ на 27,9%

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 27,9%, до 730,91 млн рублей, следует из материалов компании.

Выручка НКХП в отчетном периоде увеличилась в 2,1 раза, до 4,04 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 34,8% и достигла 1,1 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась на 29,3%, до 930,32 млн рублей.