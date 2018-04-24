Кумпилов заявил, что реализация трех инвестпроектов привлечет в Адыгею 30 млрд рублей 

МАЙКОП, 24 апреля. /ТАСС/. Реализация трех приоритетных инвестпроектов, сопровождаемая правительством Адыгеи, позволит привлечь в республику более 30 млрд рублей и создать более 2,5 тыс. рабочих мест, сообщил во вторник на заседании парламента Адыгеи глава республики Мурат Кумпилов, который выступил перед депутатами с отчетом о проделанной правительством работе за минувший год.
"В 2017 году мы приняли решения о сопровождении значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 млрд рублей и создать более 2,5 тыс. рабочих мест. Речь идет о строительстве и реконструкции семейного торгового центра «МЕГА Адыгея», в соответствии с которым компания «ИКЕА» планирует построить более 100 тыс. кв м новых объектов, строительстве в Шовгеновском и Гиагинском районах ветроэнергетических установок и реконструкции завода по переработке сои мощностью 250 тонн в сутки", — сказал Кумпилов.
Сопровождение проектов означает создание властями благоприятных условий для инвесторов, сокращение сроков проведения всевозможных процедур при их реализации, пояснил глава республики. Кумпилов отметил проводимую правительством работу по привлечению новых потенциальных инвесторов. В ноябре минувшего года в республике прошел международный инвестиционный форум Invest in Adygea, который собрал более 700 представителей бизнес-сообщества из российских регионов, а также деловых кругов Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии, Казахстана и других стран. Недавно регион принимал делегацию из Италии.
"По итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата Адыгея находится в числе регионов России, показавших максимальную динамику его улучшения. Рост по интегральному показателю прошлого года составил 26 позиций, что позволило республике занять в рейтинге 43 место", — добавил он.
Как прокомментировали ТАСС в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, строительство первого ветропарка «дочки» Росатома — «ВетроОГК» мощностью 150 МВт начнется в регионе летом этого года, ввод ВЭС в эксплуатацию планируется завершить в декабре 2018 года — январе 2019 года. Первое специализированное в ЮФО предприятие по переработке сои создается на базе бывшего комбикормового завода в станице Дондуковской, окончание работ запланировано на конец 2019 года. Инвестиционный проект по строительству и реконструкции семейного торгового центра «МЕГА Адыгея», реализация которого началась в октябре прошлого года в Тахтамукайском районе республики недалеко от границы со столицей Кубани, рассчитан на четыре года.