Кумпилов заявил, что реализация трех инвестпроектов привлечет в Адыгею 30 млрд рублей

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Мантуров: ситуация в промышленности после введения санкций США далека от критичной

Власти Краснодара посоветуются с Галицким, куда потратить налог от продажи "Магнита"