Глава Адыгеи: реализация инвестпроектов привлечет в регион более 30 млрд рублей

"В 2017 году приняты решения о сопровождении значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 миллиардов рублей и создать более 2,5 тыс. рабочих мест", — заявил Кумпилов.

Он отметил, что речь идет о таких инвестпроектах как строительство компанией «Икея» более 100 тыс. кв. м новых объектов на территории торгового центра «Мега Адыгея», строительство ветроэнергетических установок в Шовгеновском и Гиагинском районах, реконструкция завода по переработке сои мощностью 250 тонн в сутки.

"По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Республика Адыгея находится в числе субъектов России , показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата. Рост по интегральному показателю прошлого года составил 26 позиций, что позволило Республике Адыгея занять в рейтинге 43-е место", — добавил глава республики.