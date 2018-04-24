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Глава Адыгеи: реализация инвестпроектов привлечет в регион более 30 млрд рублей
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Глава Адыгеи: реализация инвестпроектов привлечет в регион более 30 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Реализация ряда крупных инвестиционных проектов привлечет в экономику Адыгеи более 30 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"В 2017 году приняты решения о сопровождении значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 миллиардов рублей и создать более 2,5 тыс. рабочих мест", — заявил Кумпилов.
Он отметил, что речь идет о таких инвестпроектах как строительство компанией «Икея» более 100 тыс. кв. м новых объектов на территории торгового центра «Мега Адыгея», строительство ветроэнергетических установок в Шовгеновском и Гиагинском районах, реконструкция завода по переработке сои мощностью 250 тонн в сутки.
"По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Республика Адыгея находится в числе субъектов России, показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата. Рост по интегральному показателю прошлого года составил 26 позиций, что позволило Республике Адыгея занять в рейтинге 43-е место", — добавил глава республики.
По словам Кумпилова, в регионе продолжается активная работа по привлечению новых потенциальных инвесторов. В частности, в апреле 2018 года регион посетила бизнес-делегация из Италии
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