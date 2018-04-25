Депутаты гордумы согласовали изменения в бюджет Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы согласовали изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2018 и плановый период 2019–2020 годов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания 25 апреля.

Напомним, согласно предложенным изменениям доходная и расходная части бюджета увеличены на 1 миллиард 260 миллионов 700 тысяч рублей.

В частности, дополнительные средства планируется направить на строительство школ и детских садов, обеспечение жильем ветеранов, ремонт дорог и другие важные для города мероприятия.

«Очень важно и то, что 43 миллиона рублей выделяется на МФЦ. Это касается появления новой точки в ТЦ «Рио» и ротаций, когда существующие объекты перейдут в торговые центры. Вопрос об изменениях в бюджет был рассмотрен на заседании профильной комиссии и рекомендован к принятию», — отметил председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Марк Фельдман

Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 31,31 миллиарда рублей, расходы — 32,45 миллиарда рублей. Дефицит при этом не изменится и останется на уровне 1,14 миллиарда рублей.

Напомним, более миллиарда рублей поступит в областной бюджет из федеральной казны.