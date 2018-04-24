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НЛМК рассматривает возможность приобретения активов ArcelorMittal в Бельгии
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НЛМК рассматривает возможность приобретения активов ArcelorMittal в Бельгии 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Прайм
НЛМК рассматривает возможность приобретения активов ArcelorMittal в Бельгии, сообщил в ходе телефонной конференции президент компании Григорий Федоришин.
"Что касается сделок с активами ArcelorMittal, я думаю, комментировать преждевременно. Мы активно изучаем различные потенциально интересные для НЛМК варианты, так что посмотрим. Но этот вариант достаточно оппортунистический для нашей стратегии, мы больше настроены на органический рост, как и предыдущие 5-7 лет", — сказал Федоришин, комментируя публикацию в бельгийских СМИ о том, что НЛМК интересуется прокатными мощностями ArcelorMittal в Бельгии и Люксембурге.
В настоящее время в Бельгии НЛМК принадлежит предприятие NLMK Clabecq (мощностью 550 тысяч тонн проката в год) и завод в Лувьере мощностью 1,7 миллиона тонн горячекатанного проката в год и 0,6 тысячи тонн холоднокатанного проката.
ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.
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