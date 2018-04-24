НЛМК рассматривает возможность приобретения активов ArcelorMittal в Бельгии

"Что касается сделок с активами ArcelorMittal, я думаю, комментировать преждевременно. Мы активно изучаем различные потенциально интересные для НЛМК варианты, так что посмотрим. Но этот вариант достаточно оппортунистический для нашей стратегии, мы больше настроены на органический рост, как и предыдущие 5-7 лет", — сказал Федоришин, комментируя публикацию в бельгийских СМИ о том, что НЛМК интересуется прокатными мощностями ArcelorMittal в Бельгии и Люксембурге

В настоящее время в Бельгии НЛМК принадлежит предприятие NLMK Clabecq (мощностью 550 тысяч тонн проката в год) и завод в Лувьере мощностью 1,7 миллиона тонн горячекатанного проката в год и 0,6 тысячи тонн холоднокатанного проката.