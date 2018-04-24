Morgan Stanley повысила рейтинг и целевой уровень стоимости акций Twitter

Investing.com — Morgan Stanley (NYSE:MS) повысила рейтинг и целевой уровень стоимости акций Twitter, заявив, что рост числа пользователей и размещаемой рекламы ускорится.

Компания с Уолл-стрит повысила рейтинг с категории «отстающих» до категории «наравне с рынком» и подняла 12-месячный таргет стоимости акций с 28 до 29 долларов за акцию.

Эксперты Morgan Stanley утверждают, что Twitter улучшила инструментарий для рекламодателей, что позволило им точнее выбирать аудиторию пользователей, а также снизить стоимость размещаемой рекламы.

Ожидается, что рост пользователей Twitter будет основан на значимых событиях, таких как королевская свадьба и промежуточные выборы.

Недавно компания отчиталась о своей первой квартальной прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций удвоилась.