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Morgan Stanley повысила рейтинг и целевой уровень стоимости акций Twitter
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Morgan Stanley повысила рейтинг и целевой уровень стоимости акций Twitter 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Morgan Stanley (NYSE:MS) повысила рейтинг и целевой уровень стоимости акций Twitter, заявив, что рост числа пользователей и размещаемой рекламы ускорится.
Компания с Уолл-стрит повысила рейтинг с категории «отстающих» до категории «наравне с рынком» и подняла 12-месячный таргет стоимости акций с 28 до 29 долларов за акцию.
Эксперты Morgan Stanley утверждают, что Twitter улучшила инструментарий для рекламодателей, что позволило им точнее выбирать аудиторию пользователей, а также снизить стоимость размещаемой рекламы.
Ожидается, что рост пользователей Twitter будет основан на значимых событиях, таких как королевская свадьба и промежуточные выборы.
Недавно компания отчиталась о своей первой квартальной прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций удвоилась.
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