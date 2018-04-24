Американский план «прощения „Русала“ содержит в себе скрытую ловушку

Один из крупнейших в мире производителей алюминия, российская компания «Русал» , казалось бы, должна праздновать победу. Еще бы — Минфин США рассказал об условиях снятия санкций против «Русала», и акции компании стремительно растут. Однако финансовые аналитики заметили в предложении США скрытую ловушку.

Смягчение давления США на «Русал» привело к стремительному росту акций компании — на Гонконгской фондовой бирже они выросли в цене аж на 43,42% На Московской бирже накануне акции компании Олега Дерипаски выросли на 17,7%, на открытии во вторник — на 10%. Растут также акции подконтрольных ему компаний En+ и «ГАЗа».

В итоге заявление Минфина США помогло компании вернуть 122 млрд рублей или около 2 млрд долларов капитализации за два дня. На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они максимально подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании выросла до около 471 млрд рублей.

Американский Минфин заявил, что санкции против «Русала» могут быть сняты, если Олег Дерипаска передаст контроль над ней другому человеку. Однако принять такое решение не так то просто. А значит, будет ли «Русал» действительно выведен из-под санкций — это пока открытый вопрос. Рынки же отыгрывают ту позитивную передышку, которую также дал Минфин США. Сделки с Русалом были разрешены до 23 октября, а не до 7 мая, как раньше, то есть продлены на полгода. По сути, это означает, что компания сможет продолжать продажи алюминия в США и других странах (например, в Японии , которая уже отказалась закупать алюминий в России ). Причем благодаря слабому рублю и высоким ценам на металл Россия может неплохо на этом заработать.

Однако это лишь отсрочка. За это время российскому бизнесмену придется принять крайне сложное решение. Пойти на сделку с США (ради спасения своего детища и огромного числа людей и контрагентов, связанных с «Русалом») — либо отказаться. Тогда придется сокращать сотрудников и производство, и надеяться на помощь российского государства и китайцев.

«Бомба замедленного действия была заложена под бизнес-империю Дерипаски еще до кризиса 2008 года. Компания развивалась сумасшедшими темпами. Формула развития была проста: кредит, покупка, залог покупки, кредит, новая покупка. В 2008-м пирамида сложилась с 30 млрд долларов до почти нуля. Но тогда бизнесмен смог сохранить владение холдингом, правда, долги продолжили увеличиваться уже без роста самого бизнеса», — говорит начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. После закрытия для «Русала» рынков сбыта пирамида рассыпается повторно, считает он.

«Что касается контроля Олега Дерипаски в «Русале», то решение этой проблемы может быть сложным. Пока не ясно, готов ли он к продаже, и если да, то кто может приобрести акции», — считают аналитики Промсвязьбанка

С другой стороны, возможно, от Дерипаски уже мало что зависит и другого выхода, как продать свою долю, у него нет. «Решение о дальнейшей судьбе Русала, скорее всего, будет приниматься наверху, безотносительно того, будут или не будут сохранены санкции со стороны США», — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский . Во-первых, потому что из-за санкций деятельность компании уже и так сильно затруднена. Во-вторых, если «Русал» получает финансовую помощь у государства, значит, государству и решать судьбу компании. Правительство вряд ли предоставит ликвидность безвозмездно, скорее в обмен на контрольный пакет акций, объясняет эксперт.

Глава Минпромторга Денис Мантуров допускает временный переход «Русала» под контроль государства или выкуп госбанком доли Олега Дерипаски в компании, но предметных обсуждений пока не было. Однако вряд ли американскому Минфину понравится такой вариант. Чтобы санкции были отменены, долю Дерипаски должен купить скорее другой крупный бизнесмен, причем не из числа санкционных. Более того — тот, кто не попадет в санкционный списки в будущем.

Но самое важное, что США оставили за собой много возможностей для того, чтобы обмануть и Дерипаску, и российское правительство . В условиях, выдвигаемых Минфином США, есть много оговорок, отмечает Алексей Антонов из «Алор Брокер». Например, за время рассмотрения ходатайства «Русала» об освобождении от санкций у Минфина США не должна появиться какая-либо «другая неблагоприятная информация» относительно компании, и Минфин США должны устраивать «факты и обстоятельства» ходатайства. «Эта расплывчатая формулировка открывает безграничные возможности для изменения санкций против компании, введения новых, выдвижения новых требований», — говорит Антонов.

Поддастся ли такому давлению? Не факт. «Тем более, что продажа доли не спасет компанию и людей, она просто будет возможностью для США получить долю в нашей алюминиевой отрасли, ведь в предложении „Русалу“ сказано, что покупатель доли должен „устраивать и Вашингтон, и Москву “. Это большой геополитический риск для России.

Требование продажи доли в „Русале“ больше напоминает рейдерский захват со стороны иностранного государства, поэтому такой шаг никогда не будет санкционирован Кремлем», — считает Антонов.

В таких условиях вероятней всего, что «Русал» достанется российскому государству. «Национализация, скорее всего, не устроит США, потому что цель санкций — ослабить российскую алюминиевую отрасль, при этом не слишком сильно ударить по европейским и азиатским партнерам „Русала“, которые уже начали страдать от не поставок», — говорит Антонов.