Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2017 сократилась на 12% — до $72,6 млн

Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2017 году сократилась на 11,9% в годовом выражении — до 145,2 млн белорусских рублей, или $72,6 млн, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на компанию.

Выручка от реализации увеличилась на 27% — до 5,72 млрд бел. Руб. при росте себестоимости на 26,8% — до 5,49 млрд бел. руб. В результате прибыль от реализации возросла на 32,3% — до 238 млн бел. руб. Доналоговая прибыль компании в 2017 году сложилась на уровне 180,98 млн бел. Руб., сократившись на 5,3%. Совокупная прибыль уменьшилась на 22% — до 211 млн бел. руб.