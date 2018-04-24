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Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2017 сократилась на 12% — до $72,6 млн
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Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2017 сократилась на 12% — до $72,6 млн 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2017 году сократилась на 11,9% в годовом выражении — до 145,2 млн белорусских рублей, или $72,6 млн, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на компанию.
Выручка от реализации увеличилась на 27% — до 5,72 млрд бел. Руб. при росте себестоимости на 26,8% — до 5,49 млрд бел. руб. В результате прибыль от реализации возросла на 32,3% — до 238 млн бел. руб. Доналоговая прибыль компании в 2017 году сложилась на уровне 180,98 млн бел. Руб., сократившись на 5,3%. Совокупная прибыль уменьшилась на 22% — до 211 млн бел. руб.
В прошлом году Мозырский НПЗ переработал около 10 млн тонн нефти. Акционеры завода — правительство Белоруссии (42,76%), «Славнефть» (42,58%), «МНПЗ плюс» (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.
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