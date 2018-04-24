ФГК увеличила объем погрузки на СКЖД в два раза

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Общий объем перевезенных АО «ФГК» грузов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в I квартале 2018 года составил 3,8 млн тонн, что в 2,2 раза больше уровня прошлого года, следует из сообщения компании.

Наибольший рост отмечен в сегменте перевозок в полувагонах — в 2,4 раза, до 3,4 млн тонн, и в цистернах — на 85%, до 240 тыс. тонн. По словам директора Ростовского филиала ФГК Александра Титовича, объема перевозок строительных грузов в полувагонах составил 45% (до 730 тыс. тонн).