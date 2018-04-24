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ФГК увеличила объем погрузки на СКЖД в два раза
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ФГК увеличила объем погрузки на СКЖД в два раза 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Общий объем перевезенных АО «ФГК» грузов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в I квартале 2018 года составил 3,8 млн тонн, что в 2,2 раза больше уровня прошлого года, следует из сообщения компании.
Наибольший рост отмечен в сегменте перевозок в полувагонах — в 2,4 раза, до 3,4 млн тонн, и в цистернах — на 85%, до 240 тыс. тонн. По словам директора Ростовского филиала ФГК Александра Титовича, объема перевозок строительных грузов в полувагонах составил 45% (до 730 тыс. тонн).
ФГК — один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании АО «ФГК» насчитывает 135,5 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 17.04.2018 года).
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