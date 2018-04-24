Продажи музыки в сети впервые превысили доход от аудио на физических носителях

ТАСС , 24 апреля. Доход сервисов потокового аудио, таких как шведская компания Spotify и американская Apple Music, впервые превысил продажи музыки на физических носителях.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Международной федерации звукозаписи (IFPI).

"Впервые нематериальные продажи (то есть не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка", — указали в IFPI.

Согласно докладу, в 2017 году доходы музыкальных онлайн-сервисов составили $17,3 млрд

Отмечается, что число подписчиков, пользующихся платными услугами стриминговых сервисов, составляет 176 млн человек.