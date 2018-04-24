От холодной зимы до пустых хранилищ: поставить рекордные объемы газа в Европу России позволят четыре фактора

Планы «Газпрома» установить в 2018 году новый рекорд по экспорту газа в Европу выглядят достаточно обоснованно в силу четырех основных факторов, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Белогорьев.

Рекордные поставки газа

По итогам 2018 года «Газпром» может экспортировать в Европу рекордный объем газа, заявил зампред правления компании Александр Медведев . По его словам, ожидания компании основываются на показателях экспорта с начала года и текущих тенденциях.

«Расчеты Газпрома на рост поставок в Европу в этом году не выглядят беспочвенными. Их можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, об этом свидетельствуют результаты первого квартала текущего отопительного сезона, когда потребление газа существенно выросло в силу аномально холодной погоды, особенно во второй половине февраля — начале марта.

С первым фактором связан и второй — в подземных хранилищах зафиксирован очень низкий уровень активного объема газа. Он ниже, чем в предыдущие годы, поэтому европейцам потребуется большие закачки газа в летний период. Третий фактор связан с продолжающимся ростом спроса. Возможно, он будет и не столь значительным, как в предыдущие два года, но все-таки положительная тенденция к росту спроса в Европе пока сохраняется», — объясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня»

И только на четвертое место Алексей Белогорьев предлагает поставить фактор снижения собственной добычи газа в Европе. Отметим, что со слов Медведева, в «Газпроме» внимательно следит за сокращением добычи газа на крупнейшем газовом месторождении Евросоюза , которое находится в Нидерландах и называется Гронинген. По мнению эксперта, падение добычи на Гронингене ожидается более резким, чем предполагалось ранее, но оно имеет среднесрочный или даже долгосрочный фактор, так как во времени будет растянуто на несколько лет.

Фактор Гронингема

«Что касается Гронингема, то там основные причины связаны с экологическими факторами, прежде всего с землетрясениями. При этом у Нидерландов сохраняются долгосрочные контракты на поставку газа, которые необходимо исполнять. А поскольку добыча сокращается быстрее, чем планировалось при заключении контрактов, то Нидерландам приходится закупать дополнительные объемы газа.

И именно российский газ здесь пользуется наибольшим спросом, его поставки в Нидерланды растут быстрее всего. Кроме того, в Нидерландах находится наиболее ликвидный газовый хаб, биржевая площадка, куда «Газпром» также активно поставляет газ. Но все-таки большую роль играют поставки российского газа взамен выбывающей добычи на Гронингеме», — продолжает Алексей Белогорьев