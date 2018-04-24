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МКБ снизил процентные ставки по потребкредитам
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МКБ снизил процентные ставки по потребкредитам 

Банки.ру 43 минуты назад
Московский Кредитный Банк снизил процентную ставку по потребительскому кредиту в рамках акций «Зарплатный клиент» и «Корпоративный кредит» — теперь клиенты могут получить кредит наличными по ставке от 11% годовых. Диапазон снижения составил 2 процентных пункта.
Кредит на любые цели, без залога и поручительства по ставке 11% годовых можно получить на сумму от 750 тыс. до 3 млн рублей на срок от 6 месяцев до 15 лет. При сумме кредита от 50 тыс. до 750 тыыс. рублей ставка составит 12% годовых. Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов в целях снижения ставки и уменьшения ежемесячного платежа.
Акции действуют до 31 мая 2018 года.
Кредит можно получить за один визит в офис, предъявив только паспорт РФ и заполнив анкету. Подать заявку можно в любом офисе банка, на сайте или оставить заявку на обратный звонок — сотрудник свяжется для оформления заявки в течение часа.
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