Курский упаковочный завод запустил импортозамещающее производство пленок

КУРСК , 24 апреля. / ТАСС /. Компания «Полипак» запустила в эксплуатацию в городе Железногорске Курской области комплекс по производству полиэтиленовых пленок с многоцветной печатью. Стоимость импортозамещающего проекта превышает 320 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник Татьяна Шуклина , руководитель группы по связям с общественностью и рекламе группы предприятий «ГОТЭК», куда входит «Полипак».

"Общая стоимость проекта — 324 млн рублей, из которых 113 миллионов компания получила в виде льготного займа ФРП ( Фонда развития промышленности ) под 5% годовых в рамках флагманской программы «Проекты развития». Проект реализовывался в рамках импортозамещения. Пленки будут использоваться в основном в строительной и бытовой химии", — сказала собеседница агентства. Новое производство рассчитано на выпуск около 2,7 тыс. тонн упаковочных материалов в год.

По словам Шуклиной, технологический комплекс позволит производить полиэтиленовую пленку с печатью в три раза быстрее тех, что существуют сегодня на российском рынке, и с наименьшими затратами. При этом многоцветная печать улучшенного качества будет способствовать идентификации и продвижению российских брендов на рынке.